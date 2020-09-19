إسرائيل تسجل 1616 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 وفاة

توفي 11 إسرائيلياً إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ انتصاف الليلة الماضية فيما سُجّلت إصابة 1616 شخصاً بالفيروس بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 5299 إصابة بفيروس كورونا منذ يوم أمس حتى اليوم.. وذكرت في بيان صدر عنها اليوم أن عدد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء ارتفع إلى 1226 شخصاً.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 49927 شخصاً وإجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس وقف عند 183602 فيما تعافى منهم 132449.

وأفادت الوزارة بأن الإصابات المُصنفة بحالة خطيرة وصلت إلى 604 من بينها 165 حالة تخضع للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه منذ منتصف الليلة الماضية تم إجراء 18816 فحصاً للكشف عن الفيروس ووُجد أن 8.5% منها كانت إيجابية.