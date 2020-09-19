الأمم المتحدة تحيي ذكرى 75 عاماً على تأسيسها عبر الإنترنت في ظل «كورونا»

تحيي منظمة الأمم المتحدة الاثنين الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها مع التأكيد على أن «تعددية الأطراف ليست خياراً بل ضرورة»، مفتتحةً أسبوعها السنوي لخطابات القادة التي ستكون افتراضية هذا العام بسبب وباء كوفيد-19 والحجر الصحي المفروض في نيويورك على الزائرين الأجانب.

في مانهاتن، لا أحياء مطوّقة ولا مواكب رسمية طويلة ولا يعجّ مقرّ الأمم المتحدة الضخم بالموظفين... وسُمح فقط لممثل دبلوماسي واحد عن كل دولة يعيش على الأراضي الأميركية، بحضور الخطابات وبإلقاء كلمة بلده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء «كي تكون فعّالة، تتطلّب الديموقراطية تواصلاً مباشراً وأنا آسف فعلاً لغياب فرصة جمع قادة الدول» هذا العام.

وأضاف أنه ستُعقد على الهامش «عدة قمم افتراضية» (بشأن المناخ وكوفيد-19 والتنوّع البيولوجي وليبيا ولبنان...) مشيراً إلى أنه لم يسبق أن تحدث هذا العدد من رؤساء الدول والحكومات عبر مقاطع فيديو مسجّلة مسبقاً، بين «160 و170» بلداً من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة.

وسيلقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ الثلاثاء كلمتيهما بعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علماً أنهما كانا غالباً يتركان وزيري خارجيتهما يلقيان الكلمات في السابق.

وسيصادق قادة الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة الاثنين على إعلان مناهض للإجراءات الأحادية ويعبر عن حسن النوايا. وقد تمّ التفاوض بشأنه لفترة طويلة خصوصاً مع الأميركيين الذين كانوا معارضين له وتم تبنيه في يوليو.

ومنذ مطلع العام، اتخذت الدول في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19 الفتّاك، إجراءات منفردة مع فرض تدابير عزل وإغلاق حدود من دون تنسيق أو تعاون فعلي.



