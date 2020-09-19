السعودية تسجل 551 إصابة جديدة بـ«كورونا» و28 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4458 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 551 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 329 ألفاً و271حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1078 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 309 آلاف و 430 شخصاً.