إيقاف حارس وزير الخارجية البريطاني بعدما ترك سلاحه في طائرة

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، إنها أوقفت عن العمل ضابطاً كان مكلفاً بحماية وزير الخارجية دومينيك راب، وذلك بعد أن نشر تقريراً يفيد بأنه ترك مسدساً محشواً على متن طائرة.

والواقعة هي الثانية من نوعها هذا العام التي يتم فيها إيقاف شرطي بريطاني عن العمل في ظروف مماثلة. وكان أحد الحراس الشخصيين لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد أضاع سلاحه وجواز سفر كاميرون بعد أن نسيهما في دورة مياه على متن طائرة في فبراير.

وذكر التقرير أن عامل تنظيف في مطار هيثرو في لندن عثر على مسدس نصف آلي من طراز جلوك 19 على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت قد وصلت بعد رحلة قطعتها خلال الليل قادمة من واشنطن.

وكان راب عائداً لبلاده على تلك الرحلة بعد أن التقى بنظيره الأميركي مايك بومبيو.

وقالت شرطة العاصمة في بيان «نحن على علم بتلك الواقعة على متن رحلة قادمة لبريطانيا يوم الجمعة 18 سبتمبر ونأخذ الأمر على محمل غاية في الجدية».

وأضافت «أعفينا الضابط المعني من واجباته منذ ذلك الحين بينما يجري تحقيق داخلي في الملابسات».



