«اقتصادية دبي» تغلق مقهى وتصدر7 مخالفات

أعلنت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد نفذت 673 زيارة ميدانية يوم أمس، طالت مختلف أرجاء المدينة.

وأسفرت تلك الزيارات بالمجمل عن حالة إغلاق واحدة فقط لمقهى قام بإحياء حفلة لم يلتزم المغني خلالها بارتداء الكمامة مع عدم التزام الزبائن بالتباعد الجسدي وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة بدبي.

وأصدرت اقتصادية دبي أيضاً 7 مخالفات وحررت 5 تنبيهات، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 660 منشآة.

وكانت المنشآت المخالفة قد رصدت يوم أمس في عدد من المراكز التجارية والمدينة العالمية والبدع، وتنوعت أنشطتها بين محلات التجزئة وتجارة مواد البناء، إضافة إلى مجمع استهلاكي وبقالة وتجارة الملابس الجاهزة ومقهى، لعدم ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي فيما تم تحرير التنبيهات لأسباب تتعلق بعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وتشدد فرق التفتيش في زياراتها الميدانية في المقام الأول على تطبيق الإجراءات بالكامل من قبل جميع المنشآت وكافة العاملين فيها ومتعامليها، بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع، للحد من تفشي فايروس «كوفيد- 19» المستجد. وأسهمت هذه الحملات التي تأتي عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى حد كبير في عودة الحياة في إمارة دبي إلى طبيعتها تدريجيًا، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

ولتحقيق هذه الغاية، تشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

ويؤكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن الفرق الميدانية ستواصل مهمتها من دون أي تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.



