أكثر من 953 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 953.025 شخصاً في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين، عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب مصادر رسميّة، اليوم السبت.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 30.556.040 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 20.629.000 شخص على الأقل.

وسجلت الجمعة 5813 وفاة جديدة و331.948 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1247 وفاة جديدة) والولايات المتحدة (880) والبرازيل (858).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً، من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 198.597 وفاة من أصل 6.725.044 إصابة، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما لا يقل عن 2.556.465 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل، حيث سجلت 135.793 وفاة من أصل 4.495.183 إصابة، ثم الهند مع 85.619 وفاة (5.308.014 إصابة)، والمكسيك مع 72.803 وفاة (688.954 إصابة) وبريطانيا مع 41.732 وفاة (385.936 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 95 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (86) وإسبانيا (65) وبوليفيا (65) والبرازيل (64).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 85.269 إصابة (14 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت)، فيما تعافى 80.464 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي السبت حتى الساعة 11.00 ت غ 320.809 وفاة من أصل 8.636.686 إصابة، أما أوروبا فسجّلت 224.786 وفاة من أصل 4.779.619 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 207.837 (6.866.650 إصابة).

وسجّلت آسيا 123.321 وفاة (7.077.509 إصابة) والشرق الأوسط 41.741 وفاة (1.771.780 إصابة) وأفريقيا 33.621 وفاة (1.392.772 إصابة) وأوقيانيا 910 وفاة (31.029 إصابة).



