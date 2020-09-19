فلسطين تسجل 726 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 5 وفيات و726 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و296 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين، بلغت 70.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1% ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات، فيما يوجد 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.