تونس.. إصابات كورونا اليومية تتخطى عتبة 500 حالة للمرة الأولى

أحصت وزارة الصحة التونسية 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بحسب آخر تحديث نشر اليوم السبت.

ولأول مرة يتخطى عدد الاصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء تونس.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 16 من الشهر الجاري، ليصبح اجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي 9110 بالإضافة الى 138 حالة وفاة.



