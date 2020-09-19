إندونيسيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

كشفت بيانات وزارة الصحة في إندونيسيا اليوم السبت تسجيل 4168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية مسجلة لديها منذ بدء الجائحة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 240687.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات زاد 112 ليصل الإجمالي إلى 9448 وهو الأعلى بين بلدان جنوب شرق آسيا.