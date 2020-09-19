فيكتوريا الأسترالية تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ يونيو

أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية، التي تواجه أكبر موجة انتشار لفيروس كورونا في البلاد، تسجيل أقل عدد يومي لحالات العدوى الجديدة خلال ثلاثة أشهر اليوم السبت مما يضعها على الطريق نحو تخفيف العزل العام المشدد في عاصمة الولاية بحلول نهاية الشهر الجاري.

وذكرت الولاية، وهي ثاني أكبر ولايات استراليا تعدادا للسكان وموطن نحو ربع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، أنها سجلت 21 حالة عدوى جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أدنى مستوى منذ 24 يونيو.

كما أعلنت الولاية تسجيل سبع حالات وفاة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 844.

وسجلت أستراليا نحو 26900 إصابة بالفيروس في المجمل.