المكسيك ترصد 624 وفاة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 4841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و624 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 688954 إصابة و72803 وفيات.

وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.