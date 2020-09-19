وفاة قاضية المحكمة العليا الأميركية روث بادر جينسبيرج

أعلنت المحكمة الأميركية العليا الجمعة وفاة القاضية روث بادر جينسبورج التي تعد أيقونة تقدمية وابرز قضاة المحكمة عن عمر يناهز 87 عاما بعد أن خسرت معركتها مع سرطان البنكرياس.

وجينسبورج هي ثاني امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب، توفيت "محاطة بعائلتها في منزلها في واشنطن"، وفق بيان المحكمة.

ولعبت جينسبورج دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق حقوق المرأة في بداية حياتها المهنية.

وخدمت جينسبورج المولودة في بروكلين في نيويورك عام 1933 في المحكمة العليا مدة 27 عاما.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وفق البيان "خسرت أمتنا عالمة حقوقية ذات قامة تاريخية".

وأضاف "فقدنا في المحكمة العليا زميلة نعتز بها. اليوم نحزن، ولكننا على ثقة بأن الأجيال القادمة ستتذكر روث بادر جينسبورج كما عرفناها مدافعة حازمة عن العدالة بلا كلل".

وأشاد ترامب ب"الحياة الرائعة" التي قادتها جينسبورج بعد أن وصله نبأ وفاتها من صحافيين خلال مشاركته في مهرجان انتخابي في مينيسوتا.

من جهته صرّح المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن أن تعيين خليفة لجينسبورج يجب ان ينتظر الى ما بعد انتخاب رئيس جديد.

وأعلنت متحدثة انه سيتم تنكيس العلم الاميركي تكريما للقاضية الراحلة.