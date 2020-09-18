ترامب: سنوفر 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بتوفير 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 قبل نهاية العام الجاري.

وقال ترامب في البيت الأبيض "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر".

وأضاف "سيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأميركيين بحلول أبريل".

كان ترامب تعهد مراراً بتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل شهر نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يسعى للفوز بها مرة ثانية.

في السياق ذاته، رجح المدير العام لشركة «موديرنا» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية ستيفان بناسيل، أمس الخميس، الانتهاء من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في شهر نوفمبر المقبل، لكنه قال إن ذلك قد يكون ممكناً في شهر أكتوبر.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 197,655 وفاة من أصل 6,676,410 إصابات.