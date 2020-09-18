وزير الاقتصاد الفرنسي لومير يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، مساء اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال لومير، في تغريدة عبر موقع تويتر "تبينت إصابتي مساء بكوفيد-19. عزلت نفسي على الفور في منزلي طبقاً للمعايير الصحية التي وضعتها الحكومة".

وأضاف "لا أعاني من أي أعراض. سألتزم العزل لمدة سبعة أيام. أواصل القيام بمهامي".

ولومير هو أحد أهم أركان حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ويتولى تنفيذ خطة لإنعاش الاقتصاد الفرنسي قيمتها 100 مليار دولار.

كان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس خضع، قبل أيام، للفحص عن كورونا بعد أن خالط مدير سباق فرنسا للدراجات الهوائية الذي أعلنت إصابته بالفيروس بعيد لقائه مع كاستكس. إلا أن نتيجة فحص رئيس الوزراء جاءت سلبية.

وكان وزير الثقافة الفرنسي في الحكومة السابقة فرانك ريستير أصيب بفيروس كورونا في مارس الماضي.