ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى

واشنطن (وكالات)

منح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.

وذكر وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن منح الوسام جرى في مراسم خاصة أقيمت أمس، في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وقال إن «التكريم من الرئيس الأميركي يأتي اعترافاً بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده، أمير البلاد في المنطقة والعالم وتتويجاً لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين».

من جانبه، ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب استقبل الجمعة النجل الأكبر لأمير الكويت، الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر، ممثلاً عن والده، لتسلمه الوسام.

وقال البيت الأبيض في بيان «لطالما كان أمير الكويت، القائد في الشرق الأوسط منذ عقود، حقاً صديقاً وشريكاً لا يتزعزع للولايات المتحدة». وأضاف أن الأمير «قدم دعماً لا غنى عنه للولايات المتحدة من خلال عملية حرية العراق وعملية الحرية الدائمة وحملة هزيمة تنظيم داعش». وأشار إلى أن «الأمير هو أيضاً دبلوماسي لا مثيل له حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاماً»، متابعاً أن «وساطته التي لا تعرف الكلل للنزاعات في الشرق الأوسط نجحت في سد الانقسامات في ظل أكثر الظروف صعوبة». وأكد أن «ترامب مسرور للغاية لمنح هذا التكريم لصديقه العزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».

وأشار البيان إلى أن «وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى هو وسام مرموق نادراً ما يمنح كما أنه لا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس عادة لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى».

كما أشار إلى أنه «تم منح هذا التكريم آخر مرة في عام 1991».

من جانبه، قال الشيخ ناصر صباح الأحمد «شكراً بحجم السماء للولايات المتحدة الأميركية». وأضاف الشيخ ناصر الصباح، عبر حسابه الرسمي في انستغرام: «شكراً بحجم السماء للرئيس دونالد ترامب وحكومته على تكريمهم التاريخي لوالد الجميع سيدي سمو الأمير شفاه الله وعافاه».

وسبق أن أعلن الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد غادر يوم 22 يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وجرى ذلك بعد أن ذكر الديوان الأميري أن الصباح خضع يوم 19 يوليو لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.