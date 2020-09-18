الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار ونسبة «المعدمين» 14.4%

أحمد مراد، وكالات (القاهرة، أنقرة)

كشفت هيئة الإحصاء التركية عن ارتفاع نسبة المعدمين في تركيا إلى 14.4% من تعداد السكان مقابل 13.9% قبل عامين. وأظهرت بيانات مسح الدخل وظروف المعيشة الذي أجرته الهيئة، بلوغ عدد المعدمين في تركيا إلى 11 مليوناً و641 ألفاً، بزيادة قدرها 550 ألف معدم خلال العام الماضي فقط. كما ارتفعت نسبة أولئك الذين لديهم ديون أو أقساط بين السكان من 59.4% إلى 71.1% في السنوات العشر الماضية، ليبلغ العدد 59 مليوناً و123 ألف شخص في 2019.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار أمس إذ تركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزي لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات الخميس المقبل. ولامست الليرة مستوى متدنياً عند 7.5660، متراجعة من إغلاق الخميس عند 7.5595. وهبطت ما يزيد على 21 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وسجل البنك المركزي التركي عجزاً إجمالياً بنحو 21 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي. وفق تقريره بشأن ميزان المدفوعات لشهر يوليو الماضي. كما بلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، (21 مليار دولار) وفق بيانات رسمية.

إلى ذلك، أكد الباحث بوحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة مصطفى صلاح، لـ«الاتحاد» أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغرق تركيا في بحر من الأزمات، أخطرها الأزمات الداخلية التي باتت تمس عصب حياة الأتراك الذين يعانون الآن من الفقر، وغلاء الأسعار، ومعدلات التضخم المرتفعة، وضعف القوة الشرائية للعملة المحلية، وارتفاع نسبة البطالة.

وأوضح الباحث المتخصص في الشؤون التركية، محمد ربيع لـ«الاتحاد» أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حالياً، وارتفاع نسبة المعدمين، وزيادة معدلات الفقر فيها، نتيجة حتمية لسياسات أردوغان الفردية، والتوسع في الأنشطة العسكرية خارج حدود تركيا. وأكد أن أردوغان يتجاهل كل أزمات تركيا الداخلية، ويصعد من حدة التوتر في شرق المتوسط، فضلاً عن تدخلاته العسكرية في سوريا وليبيا والعراق، مؤكداً أن تركيا سوف تدفع ثمناً باهظاً جراء حروب أردوغان وتوتر علاقاته بدول الجوار سواء في المحيط العربي أو المحيط الأوروبي.