توقع حدوث زلزال كبير في تركيا

أنقرة (وكالات)

توقع رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة إينونو في تركيا، طلحة ساريجي، أمس حدوث زلزال خطير وكبير في البلاد، وقال: «إن خط الصدع شرق الأناضول قادر على إحداث زلزال تبلغ قوته بين 6.5 و8 درجات على مقياس ريختر، وبذلك نتوقع حدوث زلزال كبير جداً، لم نشهده منذ 100 عام». وأضاف: «المنطقة تقع على أحد أكثر خطوط الصدع نشاطاً، والسبب في حدوث هذه الزلازل هو أن هناك طاقة تتراكم بين خطوط الصدع أثناء هذه الحركة، وهناك مخاوف من انفجار هذه الطاقة مخلفة الزلزال، وبما أننا نمر بمراحل التمزق هذه الآن، فإن الزلازل تحدث بنشاط في منطقتنا».