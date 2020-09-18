الجيش السوري يستهدف عربات عسكرية تركية في ريف إدلب

دمشق (وكالات)

تعرضت عربات عسكرية تابعة للجيش التركي لقصف بقذائف صاروخية في محافظة إدلب شمال غرب سورية.

وقالت مصادر في المعارضة السورية أمس، «إن حاجزاً للجيش السوري في قرية كفر بطيخ جنوب شرق مدينة أريحا أطلق قذائف صاروخية على عربات عسكرية تركية قرب قرية معرزاف التي تبعد عن مكان الحاجز بحالي 3 كيلومترات، ما أدى لاحتراق واحدة وإعطاب الثانية».

وأكد المصدر «لم يتعرض الجنود الأتراك لإصابات خطرة وحاولت السيارات الأخرى الالتفاف وتجنب القصف الصاروخي».

وأوضح المصدر أن «الطريق الذي تعرضت له الآليات العسكرية التركية هو طريق اعتيادي للقوات التركية التي تتجه من مدينة أريحا إلى معرة النعمان».

واعتبر المصدر القصف الذي تعرضت له القوات التركية هو «للضغط عليها بعد فشل المباحثات التي جرت بين الروس والأتراك منذ أيام في أنقرة، لخروج نقاط المراقبة التركية المتواجدة في محافظتي حماة وإدلب، والتي أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية، والتي دفعت المئات من مؤيديها للتظاهر أمس الأول، أمام النقاط التركية للمطالبة بالرحيل».

إلى ذلك قالت مصادر محلية في محافظة إدلب، إن «رتلاً عسكرياً تركياً دخل أمس، عبر معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، يضم عربات مصفحة لنقل الجنود وأخرى تحمل مواد لوجستية باتجاه المواقع التركية في ريف إدلب الجنوبي».