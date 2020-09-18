مساعدات إماراتية لمواجهة «كوفيد- 19» في حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن)

تسلمت عدد من المرافق الصحية والخدمية في محافظة حضرموت، حزمة من المساعدات الصحية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة خطر فيروس «كوفيد 19».

ووزعت لجان صحية محلية المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية على مستشفى سيئون العام ومركز علاج الأورام والمختبرات في سيئون والمرافق الصحية والترصد الوبائي في مديرية «الريدة الشرقية» ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين في ساحل حضرموت.

وتأتي عملية إيصال المساعدات في ظل الجهود والعمل الإنساني الدؤوب الذي تبذله الإمارات من أجل مواجهة خطر وباء «كوفيد 19» في اليمن، خصوصاً في محافظة حضرموت التي سجلت ارتفاعاً في أعداد الإصابات بالوباء.

وشملت المساعدات المقدمة مستلزمات وقائية واحتياجات ضرورية تساعد في الحماية الصحية ومواجهة خطر الإصابة بالفيروس، حيث أسهمت تلك المساعدات في الارتقاء بجهود مكافحة الوباء في المرافق الصحية والخدمية وحماية المرضى والمواطنين المترددين عليها.

وتسلمت السلطات المحلية والصحية في حضرموت دفعتين من الدعم الطبي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة واشتملت الدفعة الأولى على أجهزة ومعدات طبية نوعية تساعد في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين بالفيروس، في حين ضمت الدفعة الثانية مستلزمات الحماية والوقاية من الوباء خصوصاً للفرق الطبية العاملة بالمحاجر ومراكز العزل الخاصة بمصابي «كوفيد 19».

وأكد رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات تضمنت عدداً من الاحتياجات الضرورية التي يتطلبها العمل الصحي في المستشفى من أجل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في ظل جائحة كورونا، مثمناً دعم الإمارات المتواصل للقطاع الصحي خصوصاً في ظل هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها اليمن.

وأشار إلى أن المساعدات اشتملت على الملابس الواقية والكمامات والقفازات وأقنعة الحماية للوجه وغيرها من مواد التعقيم ومستلزمات الحماية للكادر الطبي والتمريضي، لافتاً إلى أن مساعدات سابقة جرى تقديمها تضمنت معدات وتجهيزات طبية خاصة بمواجهة هذا الفيروس الخطير.