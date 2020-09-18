المغرب يوقع اتفاقاً لشراء لقاح ضد كورونا

قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقاً، اليوم الجمعة، لشراء جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووقع الاتفاق مع شركة "آر-فارم" الروسية التي ستنتج لقاحا بموجب ترخيص من شركة "أسترازينيكا" البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في المملكة من 100 ألف.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن تكلفة وكمية الطلب.

وأعطت "أسترازينيكا" ترخيصاً لشركة "آر-فارم" الروسية في يوليو لإنتاج اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد البريطانية.

وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة صينية.

وسجلت البلاد رقماً قياسياً يومياً بلغ 2760 إصابة، اليوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة.

وقالت "أسترازينيكا" إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات باللقاح بمجرد انتهاء التجارب عليه وحصوله على ترخيص لطرحه في الأسواق.