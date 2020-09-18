ميليشيات الحوثي تعتقل وتعذب ضباطاً كشفوا جريمة «الأغبري»

صنعاء (وكالات)

اعتقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، عدداً من الضباط الذين أشاعوا قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري للرأي العام، بعد ملاحظتهم حراكاً حوثياً للتغطية على الجريمة وتخليص الجناة من العقاب.

وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الحوثية داهمت منازل 5 ضباط، هم من كشفوا أسباب ودوافع «السباعي» وبقية أفراد عصابته، في ارتكاب جريمة تعذيب وقتل عبدالله الأغبري.

ومن ضمن الذين اعتقلتهم الميليشيات بحسب المصادر، الضابط محمد مشهور مدير البحث بقسم الصياح، الذي ظهر في فيديو سابق نشرته الميليشيات يشرح كيف تم القبض، قبل أن يقع ضحية في أيدي الميليشيات ذاتها.

وذكرت المصادر أن الضباط هم من ألقوا القبض على «السباعي» وأفراد عصابته في نفس يوم الجريمة، وحققوا معهم في جريمة مقتل عبدالله الأغبري، وحرزوا أفلاماً ووثائق وصوراً وعملات مزورة في موقع الجريمة.

وأوضحت المصادر أن اعتقال الميليشيات لهؤلاء الضباط، جاء بعد معرفتها بعلمهم أن «السباعي» وأفراد عصابته يعملون سراً لدى الميليشيات الحوثية، وهو ما أثار خوف الميليشيات التي رفضت حتى بث اعترافات الجناة وأسباب إقدامهم على الجريمة.