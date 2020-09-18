فرنسا ترصد 13 ألف إصابة بكورونا مسجلة رقماً قياسياً لليوم الثاني

سجّلت فرنسا، اليوم الجمعة، 13 ألفا و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة.

بذلك، تسجل رقما قياسيا جديدا لليوم الثاني على التوالي في البلاد، حسب إحصاءات نشرتها مديرية الصحة العامة الجمعة. كانت فرنسا سجلت، أمس الخميس، 10593 حالة جديدة. وكان أعلى عدد يسجل في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

ونقل 3626 شخصا إلى المستشفيات في الأيام السبعة الأخيرة، بزيادة 403 عن الرقم المعلن مساء الخميس. ومن بين هؤلاء 571 يخضعون للعناية الفائقة، حسب مديرية الصحة.

في المقابل، لم يطرأ تغيّر على معدّل الحالات الإيجابية (عدد الأشخاص الذين تكتشف إصابتهم مقارنة بإجمالي الخاضعين للفحوص)، واستقر عند 5.4%.

ومنذ بداية الأزمة الوبائية، توفي في فرنسا 31 ألفا و249 شخصا لأسباب مرتبطة بالإصابة بوباء كوفيد-19، بينهم 20 ألفا و689 في المستشفيات.