توقيف مسؤولين ورجل أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد في العراق

أوقف مسؤولان عراقيان ورجل أعمال في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق ما أكد مصدران اليوم الجمعة.

وأنشأ الكاظمي في أغسطس الماضي لجنة لمكافحة الفساد، وأتاح لجهاز مكافحة الإرهاب توقيف مسؤولين كبار في هذا السياق.

وأكد مسؤولان عراقيان قريبان من الملف أنّ التوقيفات الأولى حصلت خلال الأسبوع.

ووفقاً لهما، أوقف الأربعاء مدير هيئة التقاعد أحمد الساعدي ورئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي.

كما أوقف مدير شركة البطاقات الذكية "كي كارد" رجل الأعمال بهاء عبد الحسين في مطار بغداد أمس الخميس، وفق ما ذكر المصدران اللذان رفضا إعطاء المزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة إلى الثلاثة أو حول أماكن التوقيف.

وقال مصدر إنّ "اللجنة تنظر في قطاعات طالتها شبهات منذ مدة"، مضيفاً أنّ قرارات التوقيف تصدر عن الهيئة القضائية.

وقال المسؤولان العراقيان إنّ حملة مكافحة الفساد لا تستهدف أشخاصاً أو جماعات أو قطاعات.

وكان تقرير برلماني أشار إلى هدر نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة في العراق نتيجة الفساد، منذ العام 2003.