جونسون يؤكد وجود موجة ثانية من كورونا ويهدد بإعادة فرض قيود

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه لا مفر من مواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، مهدداً بفرض قيود جديدة.

وأفادت تقارير بأن بريطانيا تبحث ما إذا كانت ستفرض عزلاً عاماً جديداً في مختلف الأنحاء بعد أن تضاعفت تقريباً حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى 6000 حالة يومياً، وبعد زيادة عدد المنقولين إلى المستشفيات وتصاعد معدلات الإصابة في أجزاء من شمال إنجلترا والعاصمة لندن.

وقال جونسون "نشهد الآن موجة ثانية قادمة... أخشى أنه لا مفر منها، وأننا سنشهدها في هذا البلد".

وتعني الزيادة الحادة في عدد الحالات في البلاد أن الحكومة تحتاج إلى أن تبقي كل شيء قيد المراجعة، ولم يستبعد رئيس الوزراء فرض إجراءات أخرى.

وقال جونسون "لا أريد على الإطلاق أن أدخل في عزل عام على مستوى البلاد مرة أخرى"، لكنه أضاف "عندما ترى ما يحدث، سيكون عليك أن تتساءل عما إذا كان ينبغي لنا اتخاذ إجراءات أخرى".

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في وقت اليوم الجمعة، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل ثمانية أيام، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وسجلت بريطانيا خامس أعلى عدد وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، وفقاً لبيانات تجمعها جامعة "جونز هوبكنز" للطب.

وأحصت المملكة المتحدة 41705 وفيات جراء كورونا.