الجزائر ترصد 219 إصابة جديدة بكورونا و143 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الجمعة، رصد 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وهو ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 49 ألفاً و413.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد، في تصريح صحفي، عن رصد 5 وفيات جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1659.

كما أعلن المتحدث إحصاء 143 حالة شفاء ما يرفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 34 ألفاً و818.

بينما يوجد 27 مريضاً يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة.