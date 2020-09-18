أربع ولايات أميركية تبدأ التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة

بدأت عملية التصويت المبكر بالحضور شخصياً للجان الاقتراع في أربع ولايات أميركية، اليوم الجمعة، لانتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

ويستطيع الناخبون الآن الإدلاء بأصواتهم في ولايات: مينيسوتا وداكوتا الجنوبية ووايومينج وفيرجينيا.

واصطف مئات الأشخاص في طابور أمام مكتب انتخابي في مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية.

وقال مسؤولون محليون للشبكة إنهم لم يشاهدوا أبداً مثل هذه الأعداد الكبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول.

وتسمح معظم الولايات الأميركية والعاصمة واشنطن بالتصويت المبكر من دون إبداء الأسباب، ويستطيع المواطنون إرسال بطاقات اقتراعهم مبكراً عبر البريد في الكثير من الولايات.

وكانت ولاية كارولينا الشمالية هي أول ولاية تبدأ إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين قبل أسبوعين.

وتزايد التصويت المبكر في الدورات الانتخابية الأخيرة، في إطار جهود تبسيط العملية الانتخابية، واكتسب زخماً في خضم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثناء تجمع المواطنين في لجان الاقتراع خلال الجائحة.

ويتقدم جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، في استطلاعات الرأي على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.