رئيس جواتيمالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، اليوم الجمعة، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال لمحطة إذاعية محلية "جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية".

وسبق أن أصيب العديد من رؤساء دول أميركا اللاتينية بالفيروس.

فقد أصيبت رئيسة بوليفيا جانين آنييز بالمرض بعد أيام قليلة من إصابة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وقبل ذلك، أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بالفيروس. وقد اضطر لتلقي العلاج في المستشفى.

كما أصيب العديد من القادة والوزراء عبر العالم بالفيروس. ومنهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستي أيضا بفيروس كورونا المستجد.