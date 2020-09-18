روسيا توافق على بيع أول عقار لعلاج كورونا في الصيدليات

وافقت روسيا على استخدام أول عقار لعلاج المرضى الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى متوسطة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت الشركة المنتجة للعقار.

وقالت شركة "آر-فارم" إنه بات بالإمكان استخدام عقار "كورونافير" في علاج المرضى في العيادات الخارجية مع إمكانية توفير الدواء المضاد للفيروسات في الصيدليات بأنحاء البلاد الأسبوع القادم على أقرب تقدير.

تأتي الموافقة على استخدام "كورونافير" كعلاج بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر، وهو "أفيفافير"، في مايو الماضي. ويستند العقاران على أساس عقار "فافيبيرافير" الذي طور أصلاً في اليابان، ويستخدم هناك على نطاق واسع باعتباره الأساس للعلاجات المضادة للفيروسات.

ويمثل ترخيص هذا الدواء علامة أخرى على أن روسيا تسعى لاحتلال موقع متقدم على مستوى العالم في الحرب على فيروس كورونا. وتقوم روسيا بالفعل بتصدير اختباراتها للكشف عن مرض كوفيد-19، كما فازت بصفقات دولية عدة لتوفير إمدادات لقاحها سبوتنيك-5.

وقالت «آر-فارما» إنها حصلت على الموافقة الخاصة بدواء «كورونافير» بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضاً.

وتمت الموافقة على الدواء لأول مرة للاستخدام في المستشفيات في يوليو الماضي، بحسب سجل حكومي.

و«أفيفافير» متاح في المستشفيات منذ يونيو لكنه غير متوفر حتى الآن في الصيدليات.