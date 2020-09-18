سيارة تقتحم مقر السفير الأميركي في العاصمة الروسية

قالت السفارة الأميركية في موسكو إن أمنها أوقف رجلاً روسياً بعد أن اقتحم بسيارة محيط مقر إقامة السفير، اليوم الجمعة.

وذكرت ريبيكا روس المتحدثة باسم السفارة، في بيان على حسابها على موقع تويتر "اخترقت سيارة محيط مقر إقامة سفير الولايات المتحدة في موسكو".

وأضافت أن الرجل "تم اعترضه من قبل موظفي السفارة وسلم إلى السلطات المحلية". وأكدت المتحدثة أن الحادثة لم تسفر عن إصابات وأن السفير جون سوليفان لم يكن موجوداً في المقر حينها.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الداخلية، إن شرطة موسكو فتحت تحقيقا في الحادث، واصفة قائد السيارة بأنه مخمور.