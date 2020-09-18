السعودية تحصي 576 إصابة جديدة بكورونا و1145 حالة شفاء

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس، إن إجمالي الإصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس في المملكة بلغ 328 ألفا و720 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة 1145 حالة. ليرتفع مجموع المتعافين إلى 308352 حالة.

فيما تم تسجيل 31 وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 4430 حالة.