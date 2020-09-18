5 مرشحين لقيادة منظمة التجارة العالمية بينهم سعودي

أعلنت منظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة من مقرها في جنيف، تقلص المرشحين لإدارتها إلى خمسة من السعودية وبريطانيا وكوريا الجنوبية وكينيا ونيجيريا.

وتبحث المنظمة عن مدير عام جديد بعد أن أعلن مديرها الحالي روبرتو أزفيديو، البرازيلي الجنسية، في مايو الماضي اعتزامه ترك منصبه.

ومن بين المرشحين الخمسة، السعودي محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق في المملكة ووزير التجارة البريطاني السابق ليام فوكس ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونج هي والنيجيرية، نجوزي أوكونجو-اويالا وهي وزيرة مالية سابقة وعضو سابق في فريق القيادة بالبنك الدولي.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت، أمس الخميس، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من كبار مسؤولي منظمة التجارة العالمية ستعلن خروج المرشح المصري حامد ممدوح والمكسيكي خيسوس سايدي، والمولدوفي تودور أوليانوفيتشي من الانتخابات، لأنهم لم يحصلوا على أصوات كافية خلال جولات التصويت الثلاث الأولى.

وسيخوض المرشحون الخمسة الباقون الجولة التالية من التصويت على المنصب الدولي.

يذكر أن الرئيس الحالي للمنظمة أزفيديو أعلن في مايو الماضي اعتزامه ترك منصبه بنهاية أغسطس الماضي، وذلك قبل عام من موعد انتهاء ولايته وبعد سبع سنوات قضاها في المنصب.