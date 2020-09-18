العراق: 4305 إصابات جديدة بكورونا و4205 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، أنها أحصت 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المؤدي لمرض (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 311690 حالة في جميع أنحاء البلاد

ووفقاً للوزارة، وصل إجمالي حالات الشفاء 245305 بعد تسجيل 4205 حالات شفاء اليوم أيضاً.

كما رصدت 76 وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 8408 حالات.