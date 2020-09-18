تعرض رتل عسكري تركي للقصف في إدلب

تعرض رتل عسكري تابع للجيش التركي لقصف بقذائف صاروخية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية إن «حاجزاً للقوات الحكومية السورية في قرية كفر بطيخ جنوب شرق مدينة أريحا أطلق قذائف صاروخية على عربات عسكرية تركية قرب قرية معرزاف التي تبعد عن مكان الحاجز بحوالي 3 كيلومترات»، مضيفة أن القصف «أدى إلى احتراق عربة واحدة وإعطاب الثانية».

وأكد مصدر «حاولت السيارات الأخرى الالتفاف وتجنب القصف الصاروخي».

وأوضح المصدر أن «الطريق الذي تعرضت فيه الآليات العسكرية التركية للقصف هو طريق تسلكه القوات التركية التي تتجه من مدينة أريحا إلى معرة النعمان». ويقوم الجيش التركي، من حين لآخر، باعتداءات وتوغلات داخل الأراضي السورية.