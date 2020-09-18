حفتر: لا مكان للاستعمار والإرهاب في ليبيا وسندافع عن وحدة بلادنا

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، رفض أي وجود للاستعمار والإرهاب على أرض ليبيا.

وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة، «لا مكان للمستعمرين والإرهابيين في بلادنا، وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا».

وأكد «لن نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك، ما دام المستفيد هو الشعب الليبي، وما دام يحقق للشعب تحسناً في وضعه المعيشي دون المساس بالثوابت الوطنية الراسخة التي قاتلنا ونقاتل من أجلها وقدمنا في سبيلها قوافل من الشهداء والجرحى».

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي أن «القيادة العامة، وفي ظل ما يعاينه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي... تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط».

وتابع قائلاً إن إعادة تصدير النفط يجب أن تتم «مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، ونحن حريصون في ذلك على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين».