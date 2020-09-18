ماكرون يبحث مع عون هاتفياً جهود تشكيل الحكومة اللبنانية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاً هاتفياً بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، تحدث فيه عن ضرورة المضي في جهود تشكيل حكومة لإخراج لبنان من أزمته الحالية، وذلك بعد أن وصلت العملية إلى طريق مسدود بسبب خلافات الطوائف حول تولي الحقائب الوزارية الرئيسة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر «الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول الوضع الحكومي، وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن».