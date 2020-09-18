إسرائيل.. الإغلاق الشامل بسبب «كورونا» يدخل حيز التنفيذ

دخل الإغلاق الثاني الشامل في إسرائيل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، بعدما سجلت البلاد أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأسبوعين الماضيين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس عن زيادة مقلقة في أعداد الإصابات قائلاً «في اليومين الماضيين كان هناك ازدياد في عدد الإصابات، وخصوصاً تلك الخطيرة»، مضيفاً «إذا احتاج الأمر، قد نضطر إلى التشديد أكثر».