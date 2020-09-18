«وزراء مالية وصحة العشرين» يؤكدون أولوية التغلب على «كورونا»

أكد وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم الليلة الماضية أن الأولوية المشتركة والملحة للمجموعة تتمثل في التغلب على جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي استمرارهم بالعمل على التزامات قادة المجموعة المتعهد بها خلال قمتهم الاستثنائية التي عقدت في 26 مارس الماضي والتقدم المحرز منذ ذلك الحين، وأنهم سيواصلون استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لحماية أرواح الناس ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز متانة الأنظمة الصحية والمالية وفي نفس الوقت الوقاية من المخاطر السلبية.

وأكدوا في البيان بأنه تم حشد الموارد لتلبية الحاجات التمويلية في النظام الصحي العالمي لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا، مشجعين الجهود المشتركة بما في ذلك الإسهامات الطوعية للمبادرات والمنظمات والمنصات التمويلية ذات الصلة، مشددين على الحاجة إلى استجابة عالمية وعلى أهمية المضي قدما في العمل المشترك لتسريع أبحاث، وتطوير، وتصنيع، وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجائحة كوفيد-19.

وأكدوا التزامهم في الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع التعاون الاقتصادي الدولي أثناء التعامل مع الأزمة، متطلعين إلى تعافٍ اقتصاديٍ عالميٍ قوي ومستدام ومتوازن وشامل.



