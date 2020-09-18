التشيك تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جيدة بـ«كورونا»

تسارعت الإصابات الجديدة بكوفيد -19 في جمهورية التشيك، حيث سجلت أكثر من 3000 حالة في يوم واحد لأول مرة اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من تجاوز الإصابات اليومية حاجز الألفين للمرة الأولى.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة واحداً من أكبر الارتفاعات في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا، حيث تجاوز عدد الحالات اليومية 1000 حالة لأول مرة في سبتمبر.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الجمعة، رصدت البلاد 3130 حالة جديدة أمس الخميس ارتفاعا من 2137 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات في التشيك 44155.