السياحة في زمن «كورونا».. رحلة طيران دون وجهة

أعلنت شركة كانتاس للطيران الأسترالية، اليوم الجمعة، أن جميع تذاكر رحلة للشركة تستمر لمدة سبع ساعات من دون توقف حول أستراليا للمسافرين الذين فقدوا تجربة السفر الجوي، نفدت في غضون 10 دقائق فقط.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: «ربما تكون الرحلة هي الأسرع مبيعاً في تاريخ كانتاس».

ومن المقرر أن تقلع رحلة «جريت ساذرن لاند» ذات المناظر الخلابة، من دون وجهة، من مطار سيدني في 10 أكتوبر، من دون الحاجة إلى جواز سفر أو حجر صحي.

وستأخذ الطائرة، وهي من طراز بوينج 787 دريملاينر، مسار طيران منخفض فوق مناطق الجذب الشهيرة مثل أولورو والحاجز المرجاني العظيم وميناء سيدني، قبل أن تعود مرة أخرى من حيث انطلقت.

وتم بيع المقاعد الاقتصادية بحوالي 780 دولاراً (570 دولاراً أميركياً)، بينما بدأ سعر تذكرة درجة رجال الأعمال من 3787 دولاراً أسترالياً.

وقالت كانتاس: «كنا على علم بأن هذه الرحلة ستكون رائجة، لكننا لم نتوقع بيعها في غضون 10 دقائق».

وأضافت: «من الواضح أن الناس يفتقدون السفر وتجربة الطيران. وإذا كان هناك طلب، فسننظر بالتأكيد في القيام بالمزيد من هذه الرحلات ذات المناظر الخلابة، في الوقت الذي ننتظر فيه جميعاً فتح الحدود».

وتلقت شركة الطيران الأسترالية الرئيسية ضربة مالية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.



