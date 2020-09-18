البيت الأبيض: 5 دول عربية ستبرم اتفاقات سلام مع إسرائيل

أكد مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن خمس دول عربية ستبرم اتفاقات سلام مع إسرائيل.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن «خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل».

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نوفمبر المقبل.

لكنه قال إن «ثلاثاً منها في المنطقة. ولم يخض في التفاصيل».