بايدن يحمِل ترامب مسؤولية كارثة «كورونا»

هاجم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب، لتجاهله مخاطر فيروس كورونا، وألقى باللوم عليه في آلاف الوفيات التي كان يمكن تجنبها وتعهد بمواجهة وطنية منسقة للجائحة إذا تم انتخابه.

وقال بايدن«لقد كان يعلم ذلك، ولم يفعل شيئا... الأمر قريب من الجريمة».

ورفض بايدن صراحة اقتراح ترامب بأن لقاح فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال أسابيع فقط، محذراً الأميركيين من أنهم لا يستطيعون الوثوق بما قاله الرئيس في هذا الصدد.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر في موسيك بولاية بنسلفانيا «فكرة أنه سيكون هناك لقاح وأن كل شيء سيكون على ما يرام غداً ليست منطقية».

وكان ترامب قال مرة أخرى يوم الأربعاء إن لقاحاً لكوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، قد يكون جاهزاً للتوزيع قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال معظم خبراء الصحة، بمن فيهم روبرت ريدفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من المحتمل ألا يكون اللقاح متاحاً على نطاق واسع حتى منتصف عام 2021.

واتهم ترامب بايدن بنشر «خطاب مناهض للقاحات»، بينما أكد بايدن أنه سيستمع إلى العلماء، وليس الرئيس، فيما يتعلق بسلامة اللقاح.



