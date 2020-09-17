انفجار يستهدف رتلاً لقوات التحالف الدولي في العراق

انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور رتل كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي في العراق قرب محافظة بابل، بحسب ما ذكرته خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس.

وأوضحت الخلية، في بيان صحفي وزع مساء اليوم، أن "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق، بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من العراقيين، تعرض لحادثة انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل دون وقوع خسائر بشرية ومادية".

وسبق أن تعرضت أرتال تحمل معدات لقوات التحالف لهجمات من قبل الجماعات المسلحة العراقية بعبوات ناسفة أو قصف رغم أن هذه الأرتال محاطة بقوات أمنية عراقية في مناطق مختلفة من البلاد.

ويشارك التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. ويوفر جنود التحالف الاستشارة والتكوين والمعلومات الاستخباراتية للجيش العراقي.

