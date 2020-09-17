السودان: حل قضية «أبيي» من خلال التفاوض

أسماء الحسيني، وكالات (الخرطوم)

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن حل قضية «أبيي» مع جنوب السودان، سيتم من خلال التفاوض.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، وفد منطقة «أبيي» برئاسة دينق ألور وزير شؤون شرق أفريقيا ومسؤول ملف أبيي بحكومة جنوب السودان. وقالت عائشة عباس أكوي عضو الوفد وممثلة منطقة أبيي في برلمان جنوب السودان إن «دقلو رحب بجهود معالجة ملف أبيي، ووعد بالترتيب لبدء التفاوض للوصول إلى سلام واستقرار دائم بالمنطقة»، وأضافت أكوي أن «نائب رئيس مجلس السيادة السوداني طمأن الوفد بأنه سيتم حل قضية أبيي بنفس الروح التي تمت بها معالجة قضايا السودان في المناطق المختلفة، من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وجيرانه».

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد منذ بداية الخريف في يونيو الماضي إلى 118 قتيلاً و54 مصاباً.

وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان صحفي أمس، إن جملة المنازل المتضررة بلغت 97 ألفاً و804، بينها 40 ألفاً و220 كلياً و57 ألفاً و584 جزئياً. وأشارت إلى تضرر 97 ألفاً و791 فداناً زراعياً، ونفوق 5 آلاف و950 من رؤوس المواشي.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال إن فيضانات النيل هذا العام تسببت في خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات. وقال إن مناسيب النيل وروافده هذا العام غير مسبوقة منذ عام 1912.

وفي السياق ذاته، قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 300 ألف دولار إلى السودان لمواجهة أضرار الفيضانات. وتخطط الحكومة الكورية لتوفير مواد الإغاثة مثل أقراص تنقية المياه والبطانيات، ودعم جهود الإغاثة عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل المساهمة في الاستقرار السريع لحياة سكان المناطق المتضررة من الفيضانات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».