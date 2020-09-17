تحرير مصريين مختطفين في ليبيا

القاهرة (الاتحاد)

نجحت السلطات المصرية في الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا، وإعادتهم للبلاد مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار جهود المخابرات العامة المصرية لتأمين وحماية المصريين في ليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، حيث تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم وإعادتهم للبلاد، بحسب بيان مصري رسمي.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء بعد احتجازهم من عناصر إجرامية في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، حيث نجحت الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة في التنسيق مع السلطات الليبية وتحريرهم بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.