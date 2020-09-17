أديب يعلن «التريث» في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت (وكالات)

أعلن مصطفى أديب، المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، تريثه في تشكيل فريقه الحكومي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون. وقال أديب من بعبدا: «لقدت استعرضت مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة واتفقنا على التريث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات».

وأعرب عون عن أمله في أن يستمر أديب بـ«الاتصالات اللازمة في أسرع وقت ممكن لأن الظروف الراهنة تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً، لا سيما وأنه انقضى 16 يوماً على التكليف والبلاد تنتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة»، وأكد عون التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل حيثياتها والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن «قصر الإليزيه دخل بقوة على خط الاتصالات إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات طالما المهلة الممددة للمبادرة الفرنسية لم تنته بعد».

وتعثرت عملية تشكيل الحكومة في ظل إصرار الثنائي الشيعي، ميليشيات «حزب الله» الإرهابية و«حركة أمل»، على تسمية وزراء بالحكومة، وقالوا إن وزير المالية يجب أن يكون منهم.

وتقول مصادر سياسية إن أديب يعمل على اقتراحات لتغيير السيطرة على وزارات أسند الكثير منها لنفس الفصائل على مدى سنوات.

وأعلنت كتلة «حزب الله» النيابية رفضها بشكل قاطع أن يسمي أحد عنهم الوزراء الذين يمثلونهم في الحكومة، أو يضع أحد حظراً على المكون الذي يمثلهم في استلام أي حقيبة أو حقيبة وزارة المالية حصراً.