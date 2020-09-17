إصابات كورونا في العالم تتخطى 30 مليوناً والوفيات نحو مليون

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم 30 مليوناً، اليوم الخميس، وسط مؤشرات على استمرار تفشي الجائحة وفي ظل غياب أي لقاح أو دواء لمرض كوفيد ـ19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وسجلت الهند، خلال الأسابيع الماضية، زيادة كبيرة في عدد الحالات المسجلة يوميا بينما تمثل أميركا الشمالية والجنوبية معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالمياً إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، إن أعداد الإصابات التي سجّلت في سبتمبر الجاري يجب "أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأضاف، في مؤتمر صحافي في كوبنهاجن "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق أوسع، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

وسجلت في إقليم أوروبا، في منظمة الصحة العالمية الذي يشمل 53 بلداً من بينها روسيا، حوالى خمسة ملايين إصابة رسمية وأكثر من 227 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس بحسب أرقام المنظمة.

وأوضح كلوغه "أمامنا وضع واضح خطير للغاية".

وقد سجلت المنظمة أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة الأسبوع الماضي في إحصاءاتها الأوروبية.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من نصف دول المنطقة شهد ارتفاعا في حالات الإصابة بأكثر من 10% مقارنة بالأسبوعيين الماضيين.

مع ذلك، أكد كلوغه أن المنظمة لديها الأدوات الكافية للتغلب على هذه المرحلة من الوباء.

وأضاف "لقد واجهناه من قبل، ويمكننا أن نواجهه مجددا"، مشيرا إلى اختبارات فحص الفيروس والنظافة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجنب التجمعات الكبيرة.

وعلى صعيد الجهود المبذولة لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد- 19، يشهد العالم سباقاً محموماً بين شركات الأدوية في مختلف بلدان العالم. وبات العديد من اللقاحات المحتملة في المرحلة الثالثة والأخيرة قبل اعتمادها وهي مرحلة التجارب السريرية على الآلاف من الناس.

ويقول الرئيس الأميركي إن لقاحا قد يكون جاهزاً قبل نهاية العام الجاري.