نيويورك تؤجل مجدداً فتح مدارس بسبب كورونا

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الخميس، إرجاء فتح بعض المدارس قبل أيام من عودة الطلاب إلى الصفوف بسبب المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

كان من المفترض فتح المدارس في 21 سبتمبر الجاري، لكن دي بلاسيو قال إنه سوف يكون هناك الآن إعادة فتح تدريجي من خلال الفئات التعليمية، ما يمنح المدارس المزيد من الوقت للاستعداد وسط جائحة فيروس كورونا.

وسوف يعود طلاب المدارس الحكومية الأصغر سناً، الذين فضلوا الحضور شخصياً، إلى المدارس في 21 سبتمبر، بينما سيعود الطلاب الأكبر سناً في 29 سبتمبر.

وجرى إرجاء موعد طلاب المدارس المتوسطة والثانوية إلى الأول من أكتوبر المقبل.

جاءت تغييرات اللحظة الأخيرة، التي أعلن عنها دي بلاسيو، جراء مخاوف من استعداد المدارس لاستقبال الطلاب مجددا. كما أن النقابات وأولياء الأمور يشعرون بالقلق بشأن النقص في عدد العاملين ومشاكل في التهوية بين أشياء أخرى.

وشهدت ولاية نيويورك، خلال الموجة الأولى من الفيروس، في الربيع تفشياً كبيراً للجائحة على مدى أسابيع. وتخشى سلطات الولاية، الآن، تكرار هذا السيناريو مع إعادة فتح المدارس.