«موديرنا»: لقاح كورونا ممكن في أكتوبر وأكثر ترجيحاً في نوفمبر

رجح المدير العام لشركة «مويدرنا» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية ستيفان بناسيل، اليوم الخميس، الانتهاء من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في شهر نوفمبر المقبل، لكنه قال إن ذلك قد يكون ممكناً في شهر أكتوبر.

تزامن هذا التصريح مع نشر مجموعة «موديرنا» البروتوكول الكامل لتجاربها السريرية في المرحلة الثالثة على اللقاح في الولايات المتحدة.

تأتي خطوة الشركة، وهي إحدى شركتين أميركيتين تعملان على تطوير لقاحات ضد الفيروس، رداً على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.

وقال بناسيل في مقابلة تلفزيونية «خطتنا الأساسية الأكثر ترجيحاً هي في نوفمبر. أما خطتنا الأكثر تفاؤلا، فهي في أكتوبر وهي غير مرجحة لكنها ممكنة. وفي حال تباطأت وتيرة الإصابات في البلاد في الأسابيع المقبلة، فقد يتأخر ذلك إلى ديسمبر وهو السيناريو الأسوأ».

ووعد الرئيس دونالد ترامب بلقاح ضد كورونا بحلول أكتوبر المقبل ما أثار مخاوف من ضغوط محتملة على وكالة الأدوية التي عليها اتخاذ القرار باعتماد اللقاح.

وقال خبراء ومسؤولون من إدارة ترامب إنه لا يمكن توقع نتائج التجارب الحالية. أما الجرعات، فلن تكون متوافرة إلا بكميات محدودة في الأشهر الأولى، على ما أوضحت السلطات الصحية.

وأعلنت «موديرنا»، اليوم الخميس، أيضا أنها تعاقدت مع 25296 مشاركاً في التجارب السريرية من أصل 30 ألفاً تحتاجهم بينهم 28% ينتمون إلى أقليات. وقالت الشركة إن توفر عدد كاف من المتطوعين الأميركيين من أصول أفريقية، ومن أصول أميركية لاتينية خصوصا، أساسي للحصول على نتائج لها صفة تمثيلية إحصائياً لهذه الفئات المتضررة أكثر من غيرها بهذه الجائحة في الولايات المتحدة.

وتلقى 10025 مشاركاً جرعة ثانية أعطيت لهم بعد 28 يوماً على الجرعة الأولى.

وبروتوكول تجربة المرحلة الثالثة، الذي تتفاوض بشأنه الشركة مع وكالة الأدوية الأميركية، يفصل مسار التجربة والقواعد المتبعة في توزيع المشاركين على مجموعات مختلفة بحسب معايير معينة، وخصوصاً شروط إطلاع لجنة خبراء مستقلة على البيانات وإمكانية وقف التجربة إذا كانت خطرة أو مواصلتها.