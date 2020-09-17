«التحالف» يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صدر اليوم، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، جنوب المملكة.