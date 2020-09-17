السعودية: 593 إصابة جديدة بكورونا و1203 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أنها رصدت 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، في المملكة إلى 328 ألفاً و144حالة.

ولفتت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 1203 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الجائحة إلى 307 آلاف و207 أشخاص.

كما أشارت إلى إحصاء 30 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4399 حالة.